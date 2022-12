TG Veneto News. I comuni alle prese con i bilanci da chiudere, molti quelli che hanno chiesto una deroga. A pesare sono le bollette e la crisi. Appello al governo per scongiurare il default.

Medici di base e pediatri introvabili. A Padova assalto al pronto soccorso. Ore di attesa per i pazienti in coda con i sintomi di covid e influenza.

E’ morto il pensionato di 67 anni colpito dal vicino di appartamento. L’aggressione a Chioggia dopo che l’uomo che ha urtato l’aggressore senza chiedere scusa. Il sindaco proclama il lutto cittadino.

Legionella, un’altra vittima in un quartiere di Vicenza: provocata dal batterio killer. Proseguono le analisi, cresce la preoccupazione dei residenti.

Operazione antidroga da parte dei Carabinieri: due spacciatori arrestati, altri due denunciati. La banda gestiva il traffico di cocaina attraverso WhatsApp. Indagini partite nell’alto Vicentino dopo la denuncia di una ragazza vittima di violenza.

Polemica a Venezia dopo il video che ritrae un tir con l’effige del Duce. Il caso finisce in Parlamento con interrogazione dell’onorevole del PD Rachele Scarpa.

27 anni fa la tragedia dell’aereo Antonoff precipitato nelle campagne Veronesi: 49 le vittime, i familiari ancora senza risarcimenti

