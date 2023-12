TG Veneto News. Al via il cantiere del treno per l’aeroporto di Venezia: opera da 644 milioni di euro. Progetto rivoluzionario: passerà un convoglio ogni quarto d’ora, sarà pronto in tempo per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

E’ scontro aperto tra alleati in vista delle regionali e dell’ipotesi terzo mandato. Zaia con la sponda di Salvini replica a Tajani: “blocco dei mandati è anacronistico”. Tosi gela il presidente: “governa dal 2010, ma vorrebbe farlo per sempre”.

Dopo gli insulti, arrivano le querele: la famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato, passa alle vie legali contro gli odiatori seriali scatenati sui social. Papa Gino e la sorella Elena sporgono le prime denunce.

Tornano a salire i contagi covid in Veneto: aumentano i positivi, i ricoveri e anche i pazienti costretti alla terapia intensiva; mentre tornano alcune precauzioni la regione rassicura: “situazione ampiamente sotto controllo”.

Tragedia alla stazione di Verona: un giovane straniero di soli 27 anni è morto per il freddo. Il ragazzo aveva trovato riparo in un convoglio ferroviario fermo, ma non è bastato a salvarlo dalle temperature rigide delle scorse notti.

Non c’è pace per le casette di Natale allestite in centro storico a Vicenza: per la seconda volta in meno di una settimana, i ladri hanno rubato generi alimentari e denaro. Disperati gli ambulanti.

Ponte dell’Immacolata all’insegna del tutto esaurito: presenze turistiche record a partire dalle città d’arte. Verona letteralmente presa d’assalto, sensi unici pedonali e parcheggi pieni. Esplode la rabbia dei residenti: “non si vive più”.

