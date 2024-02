Strategie politiche divergenti, Fratelli d’Italia e Lega

La proposta di consentire un terzo mandato ai presidenti delle regioni ha scatenato un acceso dibattito politico, soprattutto tra Fratelli d’Italia e Lega.

Questa divisione rispecchia le diverse strategie delle due forze politiche: mentre Fratelli d’Italia potrebbe vedere nell’assenza del terzo mandato l’opportunità di occupare la presidenza della regione Veneto dopo Zaia, la Lega potrebbe invece desiderare di mantenere il controllo dei territori considerati trainanti per l’economia italiana.

La premier Giorgia Meloni ha optato per lasciare la decisione al Parlamento, ponendo il tema all’ordine del giorno per il voto al Senato giovedì. In questo contesto, Luca Zaia, attuale presidente della regione Veneto, ha ricevuto domande riguardo alla sua ricandidatura in assenza di modifiche al regolamento. La sua risposta è stata pragmatica, indicando che senza tali modifiche non potrebbe più concorrere per un altro mandato.

Decisione sul terzo mandato al Senato

Questo dibattito non riguarda solo la questione del terzo mandato, ma riflette anche la rivalità politica e le ambizioni di potere delle varie fazioni. Mentre Fratelli d’Italia potrebbe vedere un’opportunità di espansione nel caso in cui il terzo mandato non fosse permesso, la Lega potrebbe desiderare di consolidare la propria presenza nei territori chiave.

Il voto al Senato giovedì sarà cruciale per determinare l’esito di questa controversia e per capire se ci sarà un cambiamento nel regolamento che aprirà la strada a ulteriori mandati per i presidenti regionali.

Una decisione popolare

Luca Zaia: “Io mi sento benissimo visto e considerato che è giusto che il Parlamento la democrazia voteranno e decideranno. Il problema non sono io. A me spiace che qualcuno pensi che questo è un emendamento fatto per me. Mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto e pongono la questione quanto il sottoscritto.”

“La verità è che l’interlocutore non sono i presidenti o i sindaci uscenti al secondo mandato, ma sono i cittadini. Loro hanno diritto ad una risposta che sia concreta e coerente in un Paese nel quale le uniche due cariche elettive, ovvero il sindaco e il Presidente della Regione, sono le uniche due cariche che hanno limite di mandato.”

