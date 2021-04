È lunedì 26 aprile 2021 il primo giorno in cui potrebbe essere finalmente possibile tornare a fare spettacolo dal vivo al chiuso, col pubblico in sala. Il Teatro La Fenice di Venezia da tempo in attesa di questo ritorno, è pronto a riaccogliere il suo pubblico e attende soltanto la conferma definitiva, che arriverà contestualmente con il passaggio del Veneto in zona gialla.

Teatro la Fenice

Il teatro Veneziano alzerà il sipario con Verdi e La Fenice, il concerto lirico inizialmente annunciato in live-streaming per sabato 24 aprile, e poi posticipato a lunedì 26 aprile alle 19, per consentire appunto agli spettatori, se possibile, di assistere all’evento in presenza.

Siamo in attesa di una conferma definitiva per questa attesissima riapertura, ha commentato Fortunato Ortombina sovrintendente e direttore artistico del Teatro la Fenice, consapevoli che sono ancora molte le variabili in campo, non da ultimo l’effettivo passaggio della Regione in zona gialla, ma stiamo lavorando affinché si possa riaprire fin dal primo giorno in cui questo sarà possibile, nonostante i tempi strettissimi e la necessità di agire nella massima sicurezza.

Artisti

Sul palcoscenico due grandi voci: il baritono Luca Salsi e il basso Michele Pertusi che interpreteranno le più belle arie delle 5 opere scritte da Verdi per La Fenice, sotto la direzione del Maestro Stefano Ranzani.

Poiché la capienza del teatro sarà necessariamente ridotta, resta comunque confermata la possibilità di vedere in diretta il concerto via web sul sito e sul canale YouTube del Teatro La Fenice.