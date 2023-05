Teatro Goldoni riaprirà il 30 settembre con un grande evento

Riaprirà al pubblico sabato 30 settembre il Teatro Goldoni, portando sul palco ospiti d’eccezione per rievocare, con parole e musica, spettacoli e artisti che hanno animato con il loro talento il teatro più antico della città.

Il Teatro Viaggiante

L’annuncio è stato dato questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone de ‘Il Teatro Viaggiante’ nell’ambito della rassegna ‘Goldoni 400’. Un cartellone teatrale diffuso che, nell’ambito del programma triennale promosso dal Teatro Stabile del Veneto –Teatro Nazionale assieme al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, al Comune di Venezia e alla Regione del Veneto, toccherà tra giugno e luglio 14 comuni del Veneto di tutte e 7 le province, per un totale di 28 spettacoli.

All’appuntamento, che si è svolto a Villa Settembrini, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione comunale la consigliera delegata alle attività teatrali e cinema Giorgia Pea. Presenti, tra gli altri, il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari.

Il commento della consigliera Pea

“Siamo molto felici di essere parte di questo grande progetto, che è frutto di un’idea che si è concretizzata facendo rete tra tutti i soggetti coinvolti”, le parole della consigliera Pea, che si è unita al ricordo del regista Giorgio Ferrara, ex direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto, mancato recentemente. “Una progettualità che ha preso forma grazie anche a un’attenta sostenibilità economica e al contributo dei privati. Si tratta di un modo oculato di fare cultura, in cui le Istituzioni supportano e offrono opportunità, senza necessariamente assumersi il costo dell’operazione”.

Teatro Goldoni

La delegata Pea ha quindi posto l’accento sull’investimento del Comune di Venezia per il resyling del Teatro Goldoni, dove verranno sostituite le poltrone della platea ed effettuati interventi straordinari per consentire l’ottenimento del Certificato prevenzione incendi. “Con grande orgoglio siamo riusciti a trovare le risorse per riqualificare questo importantissimo luogo della cultura cittadina e di contaminazione artistica”.