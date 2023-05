A otto mesi dall’inizio delle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia, parte un pezzo importante della programmazione teatrale. La rassegna “Il Teatro Viaggiante”. 28 spettacoli andranno in scena nei mesi di giugno e luglio in 14 comuni della regione distribuiti in tutte le 7 province venete.

Frutto di una collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto ritornato Teatro Nazionale e ARTEVEN, di cui entrambe le istituzioni è socia la regione Veneto.

Il Teatro Viaggiante, le parole di Cristiano Corazzari

Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura Regione Veneto:” Sicuramente un progetto molto importane che facciamo insieme al Teatro Stabile del Veneto, ad ARTEVEN il nostro circuito di distribuzione teatrale sui territori con la co-partecipazione anche di importanti partnership private.

La volontà è quella di avvicinare nell’ambito delle celebrazioni dei 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Il pubblico alle produzioni teatrali legate appunto alla celebrazione goldoniana. Andare quindi a incontrare nelle piazze, nei territori, un nuovo pubblico, che sia la linfa vitale per il teatro anche del futuro.

Sappiamo che questo è un modo anche per riannodare quel filo che è stato spezzato con la pandemia e che faticosamente abbiamo ricostruito negli ultimi anni e che con questo progetto vuole guardare fortemente al futuro”.

