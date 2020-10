Una fiera diversa dal solito che ha raccolto vari espositori del mondo del wedding, tutto questo per far passare al meglio, ai futuri sposi, sotto il consiglio di persone esperte, il giorno più bello della propria vita. “Sposi Oggi” che quest’anno è arrivata alla 17° edizione è stata anche un segno di ripartenza in quanto è stata la prima fiera del wedding a ripartire, dopo il periodo di Coronavirus, in Veneto.

I prossimi appuntamenti sono dal 10 al 25 ottobre (nei weekend) al centro commerciale Emisfero di Silea (Tv), il 7 e 8 novembre al centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo (Vi) e il 28 e 29 novembre a Villa Palma a Mussolente (Vi). Maggiori informazioni sul sito www.sposi-oggi.com

Vedi Jesolo Live ogni venerdì su Televenezia (canale 71) ore 18:30, in replica il sabato e la domenica alle ore 20:15 e dal lunedì al giovedì alle ore 18:30!