Il Presidente del Confartigianato Città Metropolitana di Venezia, Siro Martin, intervistato da Paolo Della Vecchia, parla della sua carriera, dagli anni scolastici ad oggi.

Parliamo di artigianato ed economia circolare. L’economia circolare si ha quando l’impresa pensa all’ambiente. È un modello di produzione che implica condivisione, riutilizzo, prestito, ricondizionamento, riciclo dei materiali prodotti esistenti più lungo possibile e tante altre attività.

Affronteremo questo tema, che è così complesso, con il dottor Siro Martin. Imprenditore edile; dal 2020 presidente Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia; dal 2013 componente di Giunta Confartigianato Città Metropolitana; dal 2019 presidente Albo Gestori ambientali, sezione regionale del Veneto; presidente ente di formazione Con-Ser; dal 2020 componente del CdA del Consiglio del Consorzio di Garanzia Cofidi Veneto.

La partenza di Siro Martin nel Portogruarese

“La mia vita inizia nel ’64. Ho frequentato un istituto tecnico per l’edilizia a Portogruaro e dopo ho anche fatto l’insegnante per 10 anni in vari istituti insegnando sostanzialmente topografia e proprio laboratorio di cantieri. Dopo aver insegnato per circa 10 anni, ho intrapreso l’attività di imprenditore, dando le dimissioni.

Dopo un po’ di anni di imprenditoria sostanzialmente pura, dove abbiamo attraversato le difficoltà della crisi ante 2000, ho iniziato anche a fare attività sindacale. Ho iniziato a fare questa attività sindacale partendo da Portogruaro, entrando prima in Giunta nel Confartigianato del Portogruarese, che si chiama Confartigianato Veneto orientale, per poi presiederla per 10 anni.

La soddisfazione di lavorare in Confartigianato

È un mondo che mi affascina, è un mondo, anche, che ti permette di avere una visione più complessiva di quello che succede al di fuori della tua azienda. Permette anche all’azienda qualche volta di innovare, perché dal mondo esterno si portano a casa sempre delle esperienze positive. Quindi, io ne sono soddisfatto, forse anche del lavoro che sto facendo, ma soprattutto di quello che sto ricevendo, Non mi stanca ed è un momento di divagazione, perché rimanere sempre chiuso nelle quattro pareti della tua azienda, a mio modo di vedere, è limitante.”