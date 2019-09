Da lunedì è ricoverato nel reparto grandi ustionati di Padova un 51 enne di Codevigo a cui è scoppiata una sigaretta elettronica che aveva in tasca. E’ accaduto nel parco Albanese di Mestre nella notte tra domenica e lunedì.

Esplosione

Un lampo di luce e un botto e l’uomo in servizio come guardia giurata si è accasciato a terra tenendosi la gamba. Alcuni testimoni hanno chiamato il 118 pensando che gli fosse partito per errore un colpo di pistola e invece era la batteria della sigaretta elettronica che teneva in tasca.

I Soccorsi

Dall’ospedale di Mestre vista la gravità delle lesioni alla coscia alla mano e ai genitali è stato trasferito a Padova. Sono state diagnosticate ustioni di secondo e terzo grado. L’uomo è ancora sconvolto per l’evento di per sé raro e anche perchè e rischia un intervento chirurgico. Non si tratta comunque del primo caso.

Lo scorso anno era successo in Friuli a Tarcedo in provincia di Udine. La sigaretta elettronica era scoppiata in tasca ad una 25 enne mentre stava guidando. E’ sempre stata la batteria ad incendiarsi e ad esplodere procurandole ustioni tra il secondo e il terzo grado al basso ventre, alla coscia e ai genitali.