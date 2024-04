Nella puntata di oggi di “Una Voce Forte”, il conduttore Riccardo Cecconi tratta del settore culinario a Venezia.

Venezia è una città con un’ importante tradizione culinaria, una delle prime cucine fusion del mondo, parlando in termini moderni. Ciononostante, questa enorme varietà enogastronomica non viene sufficientemente valorizzata. In città aprono catene internazionali come McDonald’s, Burger King o Starbucks. I ristoranti e le trattorie tipiche veneziane ci sono ancora, i bacari sono metà di pellegrinaggio da parte di tutta la popolazione del Veneto. L’anima enogastronomica di Venezia comunque viene valorizzata però non lo è abbastanza in termini di visibilità.

“I ristoranti di Venezia” di Alessandro Tortato

Per fare questa piccola indagine, nella puntata vien oggi abbiamo invitato un ospite d’eccezione lui si chiama Alessandro Tortato, autore del libro “I ristoranti di Venezia”, una guida turistica basata sull’enogastronomia di Venezia.

Le parole dell’autore: “Questo libro nasce dalla domanda che più mi è stata posta nel corso della mia vita: “Dove posso andare a mangiare a Venezia?”. Non c’era ancora una guida che spiegasse in modo organico tutte le realtà del mondo enogastronomico veneziano, che sono notevoli e interessanti. Abbiamo scelto 100 indirizzi che vanno dal bacaro fino al ristorante stellato, che possono un po’ guidare il visitatore la scoperta dei sapori della città.”

Un viaggio storico nei sapori della Serenissima

Spesso i turisti vengono a Venezia per cogliere le suggestioni della città, ma è raro che vengano spinti dalla voglia di provare il cibo locale. Invece, in città come Napoli o Roma spesso l’enogastronomia è una delle ragioni per cui i turisti vi si recano. Si può supporre che Venezia sia da meno a livello culinario? Tortato sostiene: “No, assolutamente. Negli ultimi tempi sono giunti in laguna grandissimi nomi della ristorazione italiana. Ritengo, quindi, che questo abbia innestato una concorrenza virtuosa che sta dando degli ottimi segnali di miglioramento a tutto il mondo dell’enogastronomia veneziana.”

“Peraltro, la cucina tipica Veneziana racconta in modo magnifico tutta la storia della Serenissima e, quindi, è come avere un libro di storia in un piatto. La nostra cucina tradizionale parla di tutti i popoli con cui Venezia, nella sua secolare storia, è entrata in contatto.”

Enogastronomia di qualità a Venezia

Alessandro Tortato afferma: “Secondo me è un discorso molto generale, che non riguarda solo il mondo dell’enogastronomia. Ritengo che, se viene proposta qualità, i risultati sono sempre positivi. Qui, a Venezia, milioni di persone attraversano le nostre calle, ma non sempre la qualità viene proposta. In alcuni casi, si rasenta addirittura la truffa. Tuttavia, questo problema non riguarda solo la nostra città, ma si verifica ovunque. Il problema principale è che non tutti hanno la capacità o la cultura per scegliere dove sostare. Di conseguenza, possono verificarsi esperienze spiacevoli.”

“In realtà, la città custodisce con grande orgoglio e passione la propria tradizione enogastronomica, come ha sempre fatto in ogni suo aspetto culturale. Se viene proposta la qualità il risultato non può che essere positivo per la città e per chi viene a visitarla”.

Grandi catene e cucina enogastronomica a confronto

“In una ricezione di milioni di persone, il mercato fa approdare in laguna anche le grandi catene. Però, torniamo al discorso precedente: se la città riesce a conservare la propria tradizione e la propria cultura, anche in ambito enogastronomico, sono certo che nulla verrà tolto al settore. Credo che ci sia posto per tutti e che spetti sempre al consumatore saper scegliere, in fondo è anche un suo onere quello di informarsi. Spero, anche attraverso la mia guida, di aver dato una mano”.

“Il cibo è uno dei fattori che trasforma il turista in viaggiatore. È una chiave di lettura di una città, di una regione e di un popolo, per capire la storia. Questo a Venezia è quasi impagabile se non addirittura unico; la città aveva lo sguardo ad Oriente, ma anche a nord, e tutte queste questi sguardi hanno un riflesso in tutto ciò che è stato mangiato per secoli che ancora ci viene proposto.”

I consigli di Alessandro Tortato

“Non me la sento di fare nomi. Consiglio di uscire dai tradizionali flussi turistici e di addentrarsi e perdersi in alcune zone della città, dove si respira la vera atmosfera Veneziana. Ricercando qualche profumo invitante, sicuramente si troverà il tesoro della vera cucina Veneziana”.

