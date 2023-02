La foresteria apre le porte ai soci Aja. Riccione “copia” Jesolo

Porte aperta alla foresteria. Mercoledì 15 febbraio e giovedì 16 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17, i soci Aja avranno la possibilità di visionare di persona l’hotel El Paso di piazza Torino; struttura che, a seguito dell’accordo con la famiglia Cortese, sarà destinata ad ospitare, già dalla prossima estate, i dipendenti degli stessi soci dell’Associazione Jesolana Albergatori che ne avranno fatto richiesta.

La foresteria

“Abbiamo ritenuto doveroso – spiega il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini – consentire ai nostri soci di visionare di persona l’albergo che potrebbe ospitare i dipendenti di ognuno di loro. Ancora una volta ringrazio la famiglia Cortese, proprietaria dell’hotel El Paso, per avere messo a disposizione la struttura per farne la prima foresteria della città, a disposizione dei soci Aja. Mi auguro che altri colleghi possano seguirne l’esempio: disporre di foresterie, significa, infatti, dare delle risposte concrete a una parte importante della nostra economia, i nostri collaboratori”.

Il regolamento e la prenotazione

L’hotel El Paso è composto di 33 camere. In questi giorni è stato comunicato ai soci Aja il regolamento per la distribuzione e la prenotazione delle camere. Sarà, quindi, stilato il regolamento interno per gli ospiti che andranno ad occupare le stanze; si tratterà di regole del “vivere civile” all’interno di una struttura alberghiera adibita ad uso foresteria per personale dipendente.

“Modello Jesolo”

Una soluzione, quella individuata da Aja, che sta già facendo parlare in Italia, al punto da rappresentare un vero e proprio “modello Jesolo”. Come riportato oggi da un quotidiano nazionale, Federalberghi Riccione pensa di muoversi nella stessa direzione, ritenendo “Il modello Jesolo molto interessante”.

Aja, attraverso il presidente Contarini e la sua struttura, si è resa disponibile a illustrare il progetto ai colleghi della Costa Romagnola. Foresteria, ma non solo, nel progetto Aja. Parallelamente, infatti, parte un doppio filone strategico, rivolto al recruiting di lavoratori stagionali: un sito dedicato ed una campagna di “marketing territoriale” denominata: “Lavorare a Jesolo, il mare delle opportunità”.

Lavorare a Jesolo

Con www.lavorareajesolo.it i lavoratori potranno entrare direttamente in contatto con la città, inviando i loro curricula, che saranno aggiornati di settimana in settimana. Attraverso questo portale vengono evidenziate le professionalità richieste, ma anche le opportunità offerte ai potenziali collaboratori: dalla crescita professionale alla possibilità di alloggio, ai vantaggi derivanti dal trovare occupazione in una città dall’alta qualità della vita e dove la “stagionalità” ha una durata media di almeno cinque mesi.