Out of the box: il primo bando per le arti immersive

“Con il bando “Out of the box” diamo il via a quella che abbiamo pensato come una vera e propria scuola di arti immersive a Venezia. Un luogo di alta formazione attraverso il quale vogliamo rafforzare l’identità contemporanea di Venezia nel cinema e proiettarla nel futuro. Il mondo del cinema evidenzia da tempo una richiesta di professionalità altamente specializzate, in particolare nel campo della produzione di video attraverso le più evolute nuove tecnologie”.

Così l’assessore regionale all’istruzione formazione e lavoro Elena Donazzan annuncia l’apertura del bando relativo a “Out of The Box”. Il progetto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è stato realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, Den Danske Filmskole e FAMU. Il corso apre le attività del nuovo polo veneziano CSC Immersive Arts con sede sarà nella laguna, sull’Isola di San Servolo.

Il bando “Out of the box”

Un polo che nasce dall’accordo per la realizzazione di un laboratorio con percorsi formativi legati alle arti immersive siglato lo scorso anno a Venezia. L’accordo prevede che la Regione sostenga i costi relativi alla realizzazione del progetto formativo per un importo di 250.000 euro. Il corso, in avvio con il bando che apre oggi, inaugura una conversazione innovativa sui processi creativi tra il mondo del cinema e dell’audiovisivo e altre discipline.

L’evento si svolgerà dal 24 al 30 settembre ad un gruppo di partecipanti selezionati a livello internazionale grazie al bando che apre oggi. Destinato a chiunque lavori nell’ambito cinematografico e televisivo, OoTB coinvolgerà un numero massimo di 25 partecipanti. Questi saranno selezionati tra professionisti dell’audiovisivo e studenti regolarmente iscritti a una delle tre scuole che prendono parte all’organizzazione del progetto.

Gli esperti invitati

I partecipanti saranno invitati a confrontarsi con un gruppo di esperti, figure di altissimo rilievo provenienti da ambiti molto diversi. Alcuni tra gli esperti invitati saranno: Vikram Chandra, esperto di computer coding; Hannah Critchlow, neurologa; Stefano Mancuso, neurobotanico; Frances Morris, direttrice onoraria della Tate Modern di Londra; Lucia Ronchetti, compositrice e direttrice della Biennale Musica di Venezia.

L’intero programma si svolgerà in lingua inglese.