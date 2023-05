Nuova puntata di “Sanità Eccellente per Tutti” condotta da Luigi Gandi dal titolo “Rispose sanitarie costose e lente ai cittadini ammalati”. In studio abbiamo: Roberto Barbiero che viene dall’Hôtellerie, ha lavorato anche per Cipriani e ha un ristorante. Deve raccontare un episodio increscioso che gli è successo dal punto di vista dalla sanità. Pietro Gasparoni il nostro medico che è già stato ospite più volte, Carlo Trevisan, è già stato Sindaco di San Donà e tanti altri incarichi come l’essere stato Presidente dell’Aeroporto, e Gianni Frasson che è stato impiegato al petrolchimico”.

Luigi Gandi: “Una trasmissione senza veline, senza filtri senza colleghi che magari fanno vedere una sanità ovattata, sempre una sanità all’avanguardia. C’è anche un altro aspetto della sanità che è quello che conosce bene la nostra gente che non ha voce.

Noi diamo voce a chi non ha voce al di là degli uffici stampa, al di là dei controlli dei direttori generali che magari danno solo delle comunicazioni e i nostri cittadini e i nostri utenti magari soffrono in silenzio e no hanno nessun organo di stampa in grado di dire la sanità cosa produce oggi in Veneto. Eccellenze sì tante ma anche tante disfunzioni costose”.

Vicinanza all’Emilia-Romagna

Luigi Gandi: “Prima di addentrarci in questa nostra trasmissione volevo, a nome di Televenezia e nostro editore Gianni Vindigni, dare un senso di fratellanza vicini ai nostri amici che sono stati colpiti da questa alluvione in Emilia Romagna e in varie province della costa che stanno vivendo momenti drammatici a causa di queste bombe d’acqua che hanno provocato questo disastro. Il che ci dà anche uno spunto di riflessione perchè abbiamo noi ance qui quel problema. Lo abbiamo avuto con Vaia, abbiamo avuto le esondazioni che possono provocare grossi disastri.

C’è il tema delle casse d’espansione di Ciano e di Falzè di Piave per salvare San Donà di Piave e quindi Eraclea e altre città che potrebbero avere la stessa sorte dell’Emilia-Romagna ma di questo ne parleremo in un’altra puntata. Intanto la nostra vicinanza e ringraziamo della protezione civile che sta lavorando indefessa con l’esercito, ma anche i carabinieri, le forze dell’ordine ma anche la protezione civile delle nostre terre che sono già partiti.

I friuliani e i anche veneti sono già partiti per aiutare i fratelli emiliani che sono in sofferenza questa è una dimostrazione che noi non dimentichiamo. Abbiamo avuto il 6 maggio le sofferenze di questo grande terremoto, questo è peggio di un terremoto e quindi sono già partiti i nostri valorosi volontari per aiutare queste popolazioni.

Tra l’altro l’11 giugno sarò speaker ufficiale a Pordenone con il Sindaco, il Ministro Ciriani e tutto il vota che sta governano in questo momento proprio per il 25esimo anniversario della Protezione Civile Regionale del Friuli-Venezia-Giulia, ma ci saranno anche veneti come l’Onorevole Sergio Berlato e tanti altri che ci raggiungeranno insieme agli Alpini che hanno sfilato recentemente ad Udine dicendo che anche loro hanno dato vita alla Protezione Civile. Protezione Civile che in questi momenti sta aiutando le popolazioni dell’Emilia-Romagna”.

Ferruccio Brugnaro

Luigi Gandi : “Conosceva bene Ferruccio Brugnaro che era il papà di Luigi Brugnaro, vero? Ce ne puoi parlare un po’ prima di iniziare?”

Gianni Frasson, cittadino di Zero Branco: “Non l’ho conosciuto benissimo. L’ho frequentato sindacalmente però era una persona che si faceva sentire e si faceva notare. Era piacevole stare con lui. Eravamo poi entrambi dell CILS”

Gandi: “Il sindacalista poeta. Tradotto in varie lingue tra l’altro e conosciuto in Inghilterra, in America e anche in Francia. Ferruccio Brugnaro era un uomo che si era dedicato alla tutela dei diritti dei lavoratori. Con quest’anima sindacale che aveva si è battuto per la giustizia e per i diritti dei lavoratori. Come conciliava il fatto di scrivere poesie?”

Gianni Frasson: ” Non ho lavorato con lui espressamente però lo incontravo in riunioni di sindacato. Però ci metteva proprio l’anima per certe situazioni che non funzionavano. Era sicuramente una brava persona”.

Luigi Gandi: “Con Carlo poi commenteremo quello che ha dichiarato Luigi Brugnaro. Io l’ho intervistato con il nostro editore Giovanni Vindigni proprio a Forte Marghera. Mi ha raccontato tante cose che magari commenteremo insieme, per vedere uno spaccato di chi era papà Ferruccio Brugnaro e chi è Luigi Brugnaro”.