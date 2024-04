Già la scorsa settimana la UIL Veneto aveva mostrato grande tenacia con le prime manifestazioni e gli scioperi per la sicurezza sul lavoro. Proseguono le dichiarazioni del segretario generale Roberto Toigo, che ci tiene nel mantenere tutti aggiornati sul proseguo delle loro azioni e degli obiettivi prefissati.

La UIL Veneto dimostra una determinazione incrollabile nel promuovere la sicurezza sul lavoro, con un impegno costante e deciso. L’organizzazione si propone di creare una cultura della vita attraverso azioni concrete e advocacy continua.

Sicurezza sul lavoro e cultura della vita sono le parole chiave della UIL Veneto

Le parole di Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto: “Sono qui a Roma per ritirare i materiali necessari per la manifestazione del 20 aprile; 490 delegati dal Veneto, parteciperanno sabato. Il tema principale è la sicurezza sul lavoro. L’episodio di Bologna, ci ha fatto capire che l’opinione pubblica si infiamma nel momento in cui succede un fatto grave ma, purtroppo, i fatti gravi succedono tutti i giorni. Il Sindacato non abbassa mai la guardia, la UIL nemmeno”.

“L’obiettivo è creare la cultura della sicurezza ma, soprattutto, la cultura della vita. Noi manifesteremo finché non riusciremo ad ottenere questo risultato. La battaglia è lunga, servono delle leggi, servono delle ispezioni e molto altro ancora. Ma la cosa principale e fondamentale è proprio creare la cultura della vita e la UIL del Veneto lotterà fino in fondo per ottenere questo risultato”.

