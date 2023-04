Jesolo: gli imprenditori della spiaggia chiedono più sicurezza - Televenezia

“Più attenzione per la sicurezza lungo l’arenile di Jesolo”. A chiederla sono Mirco Zanchetto (rappresentante del Gruppo Chioschi Fipe – Confcommercio e presidente del Caid, l’associazione che tutela i gestori dei cosiddetti “carrettini” di gelati e bevande) e Lorenzo Vallese (presidente regionale di Fiba Confesercenti – Veneto Chioschi), all’indomani del grave episodio avvenuto sabato sera.

Chiediamo sicurezza

È avvenuta una violenta lite tra cittadini extracomunitari, sabato sera, con uno di loro ricoverato grave in ospedale. “Quanto avvenuto l’altra notte – intervengono Zanchetto e Vallese – dimostra ancora una volta come ci sia la necessità di una attenzione ancora maggiore per il nostro arenile. Durante il periodo estivo, la spiaggia diventa teatro, soprattutto in alcune zone, di reati commessi da persone che vengono a Jesolo solo per delinquere.

Arenile che per la città è la principale attrattiva per una località turistico-balneare e che, per i turisti, dovrebbe rappresentare solo un modo per divertirsi e rilassarsi in ogni momento del giorno e della sera. Purtroppo non sempre è così ed i recenti fatti lo hanno dimostrato”.

I rappresentanti delle attività sull’arenile di Jesolo

Zanchetto e Vallese si dicono confortati dalle parole del Prefetto Michele Di Bari e del Questore Maurizio Masciopinto, nella loro visita della scorsa settimana. “Sentire dai massimi rappresentanti dello Stato nel nostro territorio e delle forze dell’ordine, l’impegno per questo territorio, è sicuramente un aspetto molto positivo. Sapere che viene chiesta per Jesolo, l’attenzione che merita una città come la nostra, è importante. Così come ci confortano le parole del Questore sulle indagini che, lo scorso anno, sono sempre andate a buon fine, per ogni reato commesso.

Auspichiamo che gli impegni presi vengano ancora una volta mantenuti e che, da parte governativa, si dia un’attenzione particolare per questo territorio, lungo tutta la costa: i nostri sono Comuni che diventano metropoli e, come tali, vanno considerati anche nei servizi da dare ai cittadini. Da parte nostra, come imprenditori, siamo pronti a fare la nostra parte, consapevoli che, facendo squadra, possiamo garantire servizi e sicurezza ai nostri ospiti, oltre che ai nostri concittadini”.

LEGGI ANCHE: Jesolo: zona a traffico limitato, si parte il 25 maggio