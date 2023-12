L’esperienza di organizzare una mostra d’arte, raccontata da Gabriele Salvatore a Jesolo, proprio dove si è svolta una delle sue mostre

Si chiama Gabriele Salvatore e da anni è un appassionato d’arte sotto ogni sua forma: quadri, sculture e fotografia. Appassionato di musica che spesso la dipinge anche nelle opere d’arte che lui produce, da molti anni organizza eventi d’arte in varie location situate tra il Veneto e la Lombardia, l’ultima si è conclusa domenica scorsa a Jesolo dove vi erano presenti una quarantina di artisti provenienti da tutta Italia. “Di questi tempi non è facile organizzare mostre d’arte, ma la passione mi spinge a fare cose che inizialmente pensavo fossero irrealizzabili” ci spiega davanti i nostri microfoni.

Raccontare la vita degli artisti attraverso le mostre

“Devo dire che racchiudere delle collettive fa sì che le varie tecniche si incrocino e si confrontino. Quindi non c’è mai un artista che è più indietro di un altro, ma varie tecniche e vari studi. C’è un viaggio verso la presentazione di varie tipologie, di soggetti, di studi e colori. Adesso a breve sto organizzando, per marzo-aprile, tra Rovigo e Milano, una mostra dal titolo appunto Viaggio tra forme e colori. Quindi sarà un viaggio veramente itinerante con varie opere. Avremo circa 25-30 artisti di varie regioni e quindi varie tecniche”.

Artisti che arrivano da diverse regioni italiane

“Vengono da varie parti, anche stranieri. Quindi sono contento perché mi seguono da un po’ nei vari eventi che ho fatto. Anche qui in città ne ho fatti vari. Ho collaborato con vari personaggi. Parlando di questi ultimi progetti che stiamo ultimando per iniziare il 2024, inizieremo da Rovigo, Milano e poi andremo in Galleria a Cortelazzo”.

Mostre non solo a Jesolo, ma anche in altre città italiane

“Sì, è vero. Abbiamo fatto il Furry Salone Milano nel 2020. Abbiamo fatto varie mostre in altre città. Adesso andiamo a Rovigo, poi andremo ancora a Milano e poi torniamo a Jesolo. Faremo un calendario, perché siamo ancora all’inizio della stesura, per il 2024”.

