Le telecamere di Televenezia hanno intervistato Ivano Dell’Olivo ex primario di Chirurgia dell’Ospedale di Mirano sull’emergenza coronavirus. Secondo il medico, questa epidemia è fasulla, perchè l’influenza stagionale ha fatto, a tutt’oggi, più di 8 mila morti e nessuno ne ha parlato. Quindi per lui è un complotto.

Ivano dell’Olivo

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia e secondo l’ex primario bisognava attivare subito il blocco totale. Abbiamo inoltre intervistato a Mirano altri cittadini e commercianti. Guarda il servizio

Coronavirus

In tema di Coronavirus forse il vero pericolo per l’umanità non è tanto la percentuale di mortalità tra chi lo contrae (che resta inferiore allo 0,4%), quanto piuttosto l’ignoranza della gente che diffonde false notizie e genera panico tra la popolazione e l’unico vaccino valido per fermare questo dilagare di menzogne si chiama informazione.

Da quando l’epidemia è arrivata in Italia i focolai di complotti, teorie di ogni tipo, giochi di guerra, colmi di bufale, falsi scoop, e moniti del tutto infondati che moltiplicano l’angoscia, confondono le idee e rendono ancora più difficile il lavoro a chi cerca di riportare la situazione sotto controllo sia da un punto di vista sanitario sia da un punto di vista sociale.