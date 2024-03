Gli ITS come chiave strategica per il futuro

L’innovazione e lo sviluppo industriale rappresentano pilastri fondamentali per la crescita economica di una regione. Nel contesto veneto, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) emergono come protagonisti di una politica educativa lungimirante, capace di coniugare le esigenze delle imprese con la formazione dei giovani.

L’investimento della Regione negli ITS

L’assessore all’Istruzione e al Lavoro, Elena Donazzan, ha evidenziato il ruolo cruciale degli ITS nell’intercettare le necessità delle aziende e nell’innovare il panorama formativo regionale.

L’impegno finanziario sostanzioso, pari a 66 milioni di euro nel biennio 2023/2025, ha permesso di ampliare l’offerta formativa, passando da 18 a 75 corsi attivati.

Questi istituti, nati come centri di eccellenza tecnologica, si pongono due obiettivi chiave: sviluppare le competenze dei giovani e sostenere la competitività delle imprese.

Grazie alle 8 Fondazioni ITS presenti nella regione, distribuite in settori strategici come nuove tecnologie, turismo, efficienza energetica, ICT e mobilità sostenibile, i ragazzi hanno la possibilità di accedere a percorsi formativi altamente specialistici dopo il diploma di scuola superiore.

La collaborazione tra ITS e il mondo del lavoro

Un elemento distintivo degli ITS è la stretta collaborazione con il mondo del lavoro, che si traduce in un corpo docente proveniente per almeno il 50% dal settore industriale e in stage obbligatori per almeno il 30% della durata complessiva del corso. Questo approccio garantisce ai giovani competenze concrete e spendibili sul mercato, favorendo l’inserimento nel tessuto produttivo.

L’assessore Donazzan ha sottolineato l’importanza strategica del settore logistico per l’economia veneta, evidenziando il significativo ruolo delle fondazioni ITS Ast e Marco Polo. Queste istituzioni, focalizzate sull’intermodalità e sul trasporto su ferro, contribuiscono non solo a formare professionisti qualificati, ma anche a promuovere innovazioni nel campo della logistica, come nel caso dell’unico percorso dedicato alla gestione dei trasporti delle opere d’arte.

Il Veneto punta all’innovazione

Gli ITS rappresentano un esempio virtuoso di come l’istruzione e l’industria possano collaborare efficacemente per garantire uno sviluppo sostenibile e competitivo. Il Veneto, attraverso il suo impegno nell’innovazione, si conferma leader nella preparazione delle future generazioni verso un futuro lavorativo di successo.

