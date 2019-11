Fiera e Zogo de l’oca di Mirano: modifiche alla circolazione

Il 9 e 10 novembre prossimi, la Fiera e Zogo de l’Oca torna ad animare la piazza di Mirano nel weekend di San Martino, forte del detto locale Chi no magna l’oca a San Martin no fa el beco de un quatrin, ovvero chi non mangia l’oca a San Martino non fa il becco di un quattrino. PROGRAMMA

Per due giorni la cittadina di Mirano si trasforma grazie alla ricostruzione storica di una fiera del ‘900 facendo un tuffo nel suo passato, tornando agli inizi del Novecento, con il centro storico trasformato in una piazza della Belle Époque durante la fiera paesana. INFO EVENTO

Modifiche della circolazione per lo svolgimento della Fiera e Zogo de l’oca (Ordinanza dell’Unione dei Comuni del Miranese n. 157/2019)

Divieto di sosta con rimozione

in via Barche lato piazza Paolo e Nella Errera dalle ore 09.00 di sabato 02 novembre 2019 alle ore 13.30 di venerdì 08 novembre 2019, eccetto il lunedì del mercato settimanale 04 novembre 2019 fino alle ore 15.30 o fino a cessata pulizia dell’area del mercato;

in via Barche dal civ. 23 al civ. 27 dalle ore 15.30 (o fino a cessata pulizia dell’area del mercato) di lunedì 04 novembre 2019 alle ore 13.30 di venerdì 08 novembre 2019;

in piazza Martiri negli stalli di sosta davanti al Banco San Marco dalle ore 15.30 (o fino a cessata pulizia dell’area del mercato) di lunedì 04 novembre 2019 alle ore 13.30 di venerdì 08 novembre 2019;

in via XX Settembre lato ovest, dalle ore 20:00 di mercoledì 06 novembre 2019 alle ore 13:30 di venerdì 08 novembre 2019;

in piazza Martiri dal civ. 9 all’intersezione con via Castellantico dalle ore 20:00 di mercoledì 06 novembre 2019 alle ore 13:30 di venerdì 08 novembre 2019;

in piazza Martiri lato nord, dalle ore 20:00 di mercoledì 06 novembre 2019 alle ore 13:30 di venerdì 08 novembre 2019;

in piazza Martiri all’altezza del civ. 9 (piazzetta Donatori di Sangue) nei due stalli di sosta riservati al servizio Taxi dalle ore 06:00 di sabato 9 novembre 2019 alle ore 24:00 di domenica 10 novembre 2019 per il posizionamento del veicolo-regia di Televenezia.

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli eccetto autorizzati dall’Amministrazione Comunale di Mirano in via Belvedere in tutta l’area di parcheggio in prossimità del civ. 13 dalle ore 20:00 di venerdì 08 novembre 2019 alle ore 24:00 di domenica 10 novembre 2019.

Divieto di transito e di sosta con rimozione

nel centro storico (piazza Martiri, via XX Settembre, via Castellantico fino al civ. 4, piazzale Pio XXII, via Bastia Entro, via Bastia Fuori fino al civ. 45 e via Barche fino all’intersezione con piazzale Garibaldi) dalle ore 13:30 di venerdì 08 novembre 2019 alle ore 24:00 di domenica 10 novembre 2019.

Diretta su Televenezia

Puoi seguire la diretta dell’evento su Televenezia (canale 71) su Love in Venice (visibile anche in Lombardia), in streaming nel nostro sito (clicca qui) a partire dalle ore 15.00