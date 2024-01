Chioggia, le Tegnue e la candidatura UNESCO

La Regione del Veneto sta per erogare un contributo finanziario di 20.000 euro per sostenere il processo di candidatura de “Le Tegnue di Chioggia” come patrimonio dell’umanità UNESCO. Le Tegnue, infatti, sono conformazioni rocciose assolutamente uniche per la struttura e per gli organismi che le abitano. Questo sostegno finanziario evidenzia l’impegno nella preservazione e riconoscimento di questi siti di grande importanza culturale e ambientale.

L’impegno del Comune di Chioggia e della Regione del Veneto

Serena De Perini, Assessore all’Ambiente del Comune di Chioggia: “Andiamo avanti sulla strada della candidatura delle Tegnue come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Siamo contenti che la nostra richiesta di contributo alla Regione sia andata a buon fine.”

“Questo la dice lunga sul nostro impegno a favore di questo nostro sito. I 20.000 euro ci saranno di grande aiuto per espletare le procedute burocratiche per la candidatura, tutt’altro che semplici. In particolare questi soldi verranno impiegati per la formulazione del dossier a supporto dei processi di candidatura.”

“Ringrazio la Regione del Veneto che dimostra con i fatti di supportare il nostro entusiasmo e il nostro impegno per la valorizzazione di questo nostro “tesoro” marino.”

L’importanza del riconoscimento delle Tegnue come patrimonio UNESCO

Piero Mescalchin, presidente dell’Associazione Le Tegnue: “La notizia non può che rendermi felice. Per chi come me ha dedicato una vita a questo sito di fondamentale importanza constatare che finalmente c’è un’Amministrazione comunale che, con l’appoggio della Regione, ha a cuore Le Tegnue.”

“È un grandissimo passo verso il riconoscimento internazionale. Diventare patrimonio UNESCO significa acquisire sia un’enorme visibilità che la protezione internazionale di cui un sito così delicato ha bisogno”.

La dichiarazione positiva dell’Assessore all’Ambiente Serena De Perini e del presidente dell’Associazione Le Tegnue, Piero Mescalchin, sottolinea l’entusiasmo e l’impegno con cui la comunità si sta dedicando alla preservazione e al riconoscimento di questo prezioso tesoro marino. La speranza è che questo sostegno favorisca il successo della candidatura e contribuisca alla valorizzazione internazionale di questo unico e straordinario patrimonio culturale e ambientale.

