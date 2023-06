L’iniziativa da quasi 2 milioni di Euro si chiama “Venezia I.C.O.N.A. – Intelligenze, Competenze, Organizzazione per una Nuova Autenticità; e si pone l’obiettivo di rigenerare il tessuto sociale di Venezia attraverso competenze e professioni per l’innovazione e la sostenibilità.

1.75 milioni di Euro per attrarre talenti

Così si sintetizza il bando, approvato dalla giunta regionale del Veneto su proposta dell’Assessore al lavoro, istruzione e formazione Elena Donazzan. Vengono messi sul piatto 1,750 di euro per attrarre talenti, per sostenere la competitività del territorio veneziano, favorendo lo sviluppo d’impresa e, per attrarre, trattenere, qualificare/riqualificare talenti per valorizzare il patrimonio dei settori produttivi del territorio veneziano quale elemento di competitività e crescita.

Donazzan: “Venezia è la città della bellezza”

Elena Donazzan, Assessore al lavoro, istruzione e formazione della Regione Veneto: “Venezia è la città della bellezza, delle complessità e anche delle fragilità. Allora, abbiamo voluto predisporre un bando dedicato alla rigenerazione di attività imprenditoriali coerenti con Venezia. La città, infatti, è un’icona nel mondo.

Sono 1,750 milioni di euro destinati a due linee progettuali: una per la creazione di nuove attività imprenditoriali attraverso il linguaggio dell’innovazione e l’altra alla rigenerazione di attività imprenditoriali con l’inserimento di nuove professionalità, con una particolare attenzione alle produzioni che caratterizzano Venezia e il suo territorio. Pertanto, attività che spaziano dal vetro al merletto, alle decine artigianali di tutti i generi che operano nel centro storico veneziano.

Con questo progetto, quindi, la Regione dimostra concretamente di credere ed investire sul futuro di Venezia e sui giovani. La nostra attenzione si concentra infatti per far sì che i giovani possano vivere a Venezia e rigenerare le attività economiche”.

Le due linee progettuali

I progetti dovranno essere predisposti nell’ambito di una delle due seguenti linee progettuali, per essere realizzati a Venezia centro storico, isole e estuario:

Linea 1 – “Incubatore. Percorsi di innovazione e sviluppo di nuova impresa”: progetti per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale e l’avvio di nuove imprese nel centro storico di Venezia.

Linea 2 – “Atelier Venezia. Nuove competenze per la valorizzazione del patrimonio veneziano”: progetti per la formazione di nuove professionalità e l’inserimento lavorativo nelle imprese dei settori trainanti della tradizione veneziana. Le proposte progettuali devono essere presentate entro il 14 settembre. Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione bandi del sito della Regione del Veneto.

