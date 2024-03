Campi allagati e fiumi a raso dopo le copiose precipitazioni

Torna l’allerta gialla dato il maltempo nel Veneto. È previsto l’arrivo di un’altra fase intensa di pioggia.

È in stato di attenzione, ossia a livello giallo, per l’alto e il basso Brenta e per il Bacchiglione. Ma tutta la rete in pianura è satura e lo si vede da queste immagini della campagna veneziana ripresa alle 12:00, subito dopo la copiosa precipitazione della mattinata.

Non solo i fiumi e i canali sono a raso, ma anche i campi sono allagati. Anche la protezione civile della regione è in allarme per l’arrivo di una nuova perturbazione attesa per martedì 5 marzo. SI parla di criticità idraulica in pianura, ma anche di criticità idrogeologica in montagna e sulla Pedemontana.

La neve sui monti del vicentino ha superato i due metri di altezza. La Marmolada, a 3343 metri, è stata spazzata da bufere di neve e dal vento. Le nevicate hanno imperversato anche con temperature di 10 gradi sotto zero.

Allerta gialla per martedì 5 marzo, criticità sia in pianura che in montagna

Le continue precipitazioni delle ultime 24 ore stanno mettendo a rischio il suolo. A Mestre in via San Donà, in direzione favore Veneto, c’è stato un cedimento del manto stradale in corrispondenza della rotaia del tram. Sembra sia collegato al collettore fognario, forse messo sotto pressione dagli scarichi.

Anche due linee sono state interrotte per Marghera e Favaro. Le piogge intense di questi giorni sono catalogabili come fenomeni meteorologici estremi. Secondo gli esperti Il Veneto è a rischio alluvione per il 55% della sua superficie.

