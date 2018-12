Aja, applausi dalla città per i suoi primi 60 anni

Aja ha festeggiato i 60 anni all’interno della discoteca Il Muretto. Anche Federalberghi nazionale sottolinea l’importanza di questa realtà

“Una realtà importante, che negli anni ha saputo superare anche le difficoltà grazie alla passione, alla professionalità ed alla compattezza degli imprenditori che hanno fatto parte di Aja”. Le parole sono quelle di Bernabò Bocca: un video messaggio del presidente nazionale di Federalberghi ha aperto la serata di gala per i 60 anni di storia dell’Associazione Jesolana Albergatori.

Un evento organizzato all’interno della discoteca Il Muretto, per l’occasione allestito a gran salone delle feste, con tanto di madrina, ospiti, band. Tutte componenti di un menu che ha esaltato la serata e fatti felici gli oltre trecento ospiti.

“60 anni sono un pezzo di storia della città – ha detto il presidente Aja, Alberto Maschio – e per questo era importante che a questo evento fossero presenti tutti gli “attori” di Jesolo, istituzionali, associativi ed imprenditoriali. 60 anni di crescita, di risultati, di traguardi importanti, ma anche di difficoltà, di ostacoli da superare (come le alghe di fine anni Ottanta e la più recente crisi economica): ma nell’uno e nell’altro caso, c’è sempre stato un filo conduttore a guidarci, ovvero la compattezza. Oggi noi ricordiamo presidenti, consiglieri, insomma tante persone che hanno contribuito a fare crescere Aja e Jesolo: ma tutte fanno parte di una unica squadra, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Anche il sindaco Valerio Zoggia, che ha voluto consegnare una targa a Maschio, ha ricordato l’importanza di questa associazione nella crescita economica e di prestigio della città. Marco Michielli, vice presidente nazionale di Federalberghi ha sottolineato come Aja sia ancora un punto di riferimento per tutte le associazioni nazionali. Il vice governatore del Veneto, Gianluca Forcolin, e l’assessore al turismo regionale, Federico Caner, hanno invece posto l’accento sull’impegno che la Regione sta ponendo come investimenti per questo comparto. Forcolin, inoltre, ha applaudito all’iniziativa di Aja di destinare il ricavato della lotteria agli alluvionati del bellunese. “Con il conto corrente aperto – ha ricordato – abbiamo superato i 2 milioni di euro. E questa è la testimonianza di quanto la gente del Veneto si dia subito da fare per aiutarsi”.

Madrina della serata Manila Nazzaro, ex Miss Italia, una delle voci della famiglia di RTL 102.5, ora con un programma su Radio Zeta (che fa parte del circuito RTL). Esilaranti gli interventi di Francesca Manzini, grande imitatrice (intervenuta con alcuni dei suoi personaggi di punta, da Mara Venier ad Asia Argento, a Simona Ventura e Ilary Blasi), presente anche a Mai dire Talk, attrice, voce di RDS.

Nel corso della serata sono stati dati alcuni premi.

Ai tre soci con 60 anni di Aja: Diana Habeler, Pietro Rivella e Antonio Vida (ha ritirato il figlio Bruno).

Riconoscimento alla più giovane albergatrice: Valeria Furfaro

Riconoscimento a due albergatori nati 60 anni fa, quando veniva costituita l’Aja: Gianni Dalla Mora e Fulvio Venezian

Riconoscimento famiglia Scattolin per i 90 anni di gestione (tre generazioni) dell’albergo di famiglia, hotel Aurora, sorto nel 1928

Riconoscimento al comune di Jesolo per avere portato alla luce (nella zona conosciuta come “Antiche Mura”) reperti del primo albergo di Jesolo, ovvero a quello che è stato il primo esempio di ospitalità alberghiera.

Quindi è stato ricordato, con un commosso applauso, Franco Visentin, ex vice presidente Aja, ma anche ex presidente Jesolo Turismo e Federconsorzi. La serata si è conclusa con la maestosa torta dedicata.