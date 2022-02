Sul fronte Covid il presidente della regione Luca Zaia vede rosa e rende pubbliche le proiezioni che fra sette giorni danno il Veneto in zona bianca.

Il commento di Luca Zaia

“Su 143mila tamponi, pensate 143.276 tamponi, siamo praticamente quelli che fanno più tamponi tutti i giorni in Italia. Abbiamo un’incidenza del 7,82%, vi ricordo che nella classifica che vi mandiamo sempre verso sera vedete che in cima c’è chi ha ancora il 28% di incidenza vuol dire che un tampone su tre è positivo”.

Questi i ricoverati nelle terapie intensive

“Ricoverati per Covid, 1901 più 30, 156 in terapia intensiva meno 4. I parametri intanto rispetto ai nostri dati R con T 1,12%. Le terapie intensive sono al 15% e l’area medica è al 25%. Il nostro diciamo modello matematico ci da per la terapia intensiva a sette giorni 11,7. Cioè vuol dire che se fra sette giorni avremo 33 ricoverati in meno in terapia intensiva siamo all’11,7%”.

Come si raggiunge la zona bianca

“Vi ricordo che sotto il 10% e quindi diventa il fattore limitante in questo ragionamento, sarà la terapia intensiva a questo giro che ci farà andare in bianco. Noi comunque possiamo pensare e sperare che sia veramente iniziata la fase di discesa. Io voglio vedere con positività ma con quella giusta non con la positività sbagliata, tutto quello che sta accadendo” ha concluso Luca Zaia.