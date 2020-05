Ogni giorno il Veneto effettua 900 tamponi surclassando tutte le altre regioni del paese e da oggi decuplicherà il già importante risultato. Lo ha spiegato nell’incontro con i giornalisti di oggi il presidente della regione Luca Zaia che lo ha definito un uovo di colombo. L’artefice è il microbiologo Roberto Rigoli di Treviso.

Tamponi in Veneto

La procedura utilizzata per le analisi dei tamponi e già utilizzata nelle analisi del sangue e si chiama Pool. Consiste nell’inserire il contenuto di più provette in una singola, analizzarla e se esce una positività allora si eseguire i test per ogni singola provetta. Fino ad adesso non è stato possibile applicarla perché solo ora abbiamo un incidenza di contagi inferiore ai due ogni mille.

La procedura è già stata sperimentata dal dottor Rigoli e Treviso è già pronto un prototipo. Inoltre tutta la procedura viene automatizzata attraverso un codice a barre sulle provette. Il ritorno del risultato è automatico il che garantisce tranciabilità aumentando la produttività sulle analisi dei tamponi.