Oggi il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato che l’autonomia del Veneto è la partita più importante del 2019

Questa mattina il presidente Luca Zaia ha affermato che l’indipendenza è “la madre di tutte le battaglie”. Non è certamente un percorso facile, si tratta di un percorso culturale. Un argomento che sta crescendo sempre di più e che oggi è divenuto un dibattito nazionale, tanto portare a pensare che il 2019 sarà finalmente l’anno dell’autonomia.

Per quanto riguarda Venezia porto Marghera, che si trovano a vivere un momento difficile, si spera presto che vengano prese delle decisioni. si teme per le decisioni che non vengono prese . momento difficile. “La nostra posizione è chiara-spiega Zaia-siamo per la crocieristica per venezia”. Venezia è un porto strategico in cui le crociere nascono e finiscono, e persa questa non ci saranno altre mete portuali in giro per l’Italia. Si chiede dunque si prenda presto una decisione, trattandsosi del decreto Clini-Passera, risalente al novembre del 2011.

Si è parlato della sanità nella regione, che mostra ottimi risultati, con un gran lavoro di collaborazione anche con le regioni del Friuli e del Trentino.

A Padova sono stati stanziati i soldi per i lavori per la nuova pediatria e per l’ospedale. Centinaia già le assunzioni autorizzate, e un po’ alla volta le Ulss predisporranno nuovi concorsi.

Si torna a parlare del maltempo che ha messo in ginocchio la ragione, che però non si arrende. Sono stati raccolti già 3 milioni e 400 mila euro. “Siamo sotto i riflettori con il governo che ha già stanziato parecchie risorse e si aspetta la suddivisione di esse”-conclude Zaia.