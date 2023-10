Sono diciassette i maxi yacht in arrivo nelle prossime ore a Venezia per festeggiare il decennale della “Venice Hospitality Challenge – Gran premio città di Venezia”, l’unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città.

La flotta

A partire da giovedì 12 ottobre l’intera flotta sarà ormeggiata in un nuovo approdo, temporaneo e non invasivo, appositamente posizionato nel Canale della Giudecca, per permettere ad appassionati e curiosi di poter vedere da vicino le imbarcazioni in regata.

L’ammiraglia della flotta in regata sarà lo Swan 112 “Eratosthenes”, che con i suoi oltre 34 metri di lunghezza farà il suo debutto alla manifestazione. Lo start per i diciassette maxi yacht in gara verrà dato sabato 14 ottobre alle 13.30 e sarà scandito, come da tradizione, con i potenti getti d’acqua dei rimorchiatori nei pressi di Punta della Salute.

Venice Hospitality Challenge

L’evento di anno in anno si conferma sempre più come un’occasione da non perdere per il pubblico e gli appassionati che potranno apprezzare una regata tecnica che si svolge a pochi metri dalle rive, meravigliarsi vedendo gli equipaggi impegnati in difficili manovre sullo sfondo di una chiesa, cogliere l’istante in cui il vincitore taglia la linea d’arrivo e tutto questo mentre si assapora un caffè o si mangia un gelato comodamente seduti.

Grazie a questa sua peculiarità, irrealizzabile altrove ed offerta dalla più bella città del mondo, il pubblico potrà seguire la regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere.

La mostra

Il quartier generale della manifestazione sarà posizionato proprio a pochi passi dal Palazzo delle Zattere, dove è stata allestita una mostra che celebra la decima edizione della regata.

“Venice Hospitality Challenge: il Decennale” è stata curata da Patrizia Zambelli ed intende essere la vetrina di un grande evento sportivo legato alla marineria e all’ospitalità per far rivivere quelle emozioni che solo le grandi vele nella fantastica cornice di Venezia possono rendere indimenticabili. La mostra sarà aperta tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 15 ottobre presso Palazzo delle Zattere, con orario 11.00-17.00.

La Veleziana

Torna infatti uno degli appuntamenti annuali più attesi, la Veleziana giunta alla XVI edizione, organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con il Salone Nautico di Venezia e Vento di Venezia.

Un evento che tradizionalmente chiude la stagione velica autunnale e che rientra nel calendario degli eventi della città di Venezia. L’arrivo della Veleziana in bacino, sarà arricchito dalla presenza delle vele al terzo che si uniranno alla regata creando uno spettacolo unico al mondo.

Attualmente le iscrizioni sono arrivate a 169 imbarcazioni, ma c’è tempo fino a giovedì 12 ottobre alle ore 17:00 per iscriversi direttamente sul sito web dedicato https://www.veleziana.com/iscriviti/.

Domenica 15 ottobre avviso di partenza alle 9.55 nel tratto di mare Adriatico fuori dalle bocche di Porto del Lido di Venezia, poi all’altezza dell’isola di Sant’Elena, l’ingresso trionfale in bacino San Marco, con il pubblico che accoglie le barche dalle rive, per concludere la regata davanti alla sede sociale del Circolo a San Marco.