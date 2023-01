Stiamo lavorando per far diventare Venezia la prima città del Metaverso perchè la tv generalista i bambini non la guardano più. L’annuncio del sindaco Luigi Brugnaro è stato ripreso dai media di tutto il Veneto e non solo.

La televisione

La sensazione che il futuro sia già arrivato è forte, tra chi chiede informazione, ma la popolazione invecchia. Bambini ne nascono sempre meno e c’è da chiedersi per tutti quelli che non sono bambini e sono abituati ad accendere il televisore per avere notizie, come sarà il futuro.

Siamo in un periodo di transizione: le vecchie generazioni guardano la tv e alcune trasmissioni come il Festival di Sanremo catturano anche l’attenzione dei giovani.

Metaverso

Certo le nuove generazioni frequentano le piattaforme digitali youtube, tik tok, pesso però ottenendo visioni distorte e diseducative della realtà e per questo i responsabili delle piattaforme si sono impegnati a filtrare molte bufale che altrimenti finiscono in rete, ma non tutte vengono fermate.

Va aggiunto che le notizie diffuse attraverso la tv generalista e i quotidiani finiscono per fare la parte del leone nelle rassegne stampa digitale e suscitare dibattito quando vengono postate in rete. Significa che la vere notizie, quelle che richiedono tempo per essere verificate, hanno valore rispetto a quelle buttate in pasto al popolo social senza la ricerca del loro fondamento. Ben venga il Metaverso , ma non solo.