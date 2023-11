Veneto e Trentino al centro di una sfida sociale e sanitaria, legata all’aumento della popolazione anziana nel territorio.

Era il marzo del 2020 quando zia Gigia compiva 100 anni. In una delle case di riposo della città metropolitana di Venezia e veniva festeggiata. Un evento sicuramente speciale ma non come un tempo, se si pensa che nel 2020 nel Veneto c’erano oltre 202 ultra centenari.

Problematiche e complicazioni negli over 65

in Veneto e Trentino, è infatti in atto un costante aumento di anziani, e con loro la richiesta di assistenza. Su una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti, 1 milione e mezzo è over 65 e tra questi 600.000 hanno due o più malattie croniche come demenza, diabete, Parkinson e insufficienza renale. Sono i dati rilevati dalla sezione Triveneto della società italiana di gerontorogia e geriatria e tra questi emerge anche la crescita dei novantenni al ritmo di 2000 ogni anno.

Veneto e Trentino epicentro di un costante aumento di anziani

Si tratta di un mondo in evoluzione che conferma come la ricerca scientifica sia riuscita ad esaudire la richiesta di una vita più lunga, nonostante sia però ancora lontana dal garantire assieme alla longevità anche la salute fino a fine vita.

Veneto e Trentino Alto Adige sono le regioni con la vita media più lunga, ma fatte le dovute proporzioni hanno anche un numero maggiore di anziani non auto sufficienti. In questo momento nelle case di riposo Venete ce ne sono 46.000 e poi ci sono i malati cronici che dai 65 anni in poi, con il progredire dell’età, aumentano diventando la maggioranza, arrivando oltre gli 85 anni e andando a costituire i due terzi del totale.

