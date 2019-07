TG Veneto: i titoli di apertura

La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato oltre 155 mila euro ad un sindacalista. Il 71enne ex dipendente del Ministero dell’Istruzione aveva messo in piedi una frode per ottenere una pensione maggiorata.

A Belluno il nuovo ponte collegherà a destra e sinistra del Piave: Il Comune si prepara di investire nel nuovo collegamento strategico, lanciando anche un concorso di idee.

Piazza dei Signori a Padova mette al bando primo in Italia, la plastica: da oggi locali all’ombra dell’orologio utilizzeranno solo bicchieri e cannucce biodegradabili.

Al via da Jesolo una campagna di sensibilizzazione che mira a promuovere divertimento responsabile tra i giovani: fuori dalle discoteche postazioni ad hoc contro l’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Sicurezza in primo piano a Verona: con l’arrivo di 65 nuovi agenti della Polizia Municipale. Da ottobre operative anche le unità cinofile, sarà un investimento da 1 milione di euro.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.