TG Veneto: i titoli di apertura

Afa e caldo ancora fino a venerdì, poi arrivano temporali e grandine. Temperature in picchiata di 10 gradi. Da lunedì torna a splendere il sole.

Una storia a lieto fine per i turisti americani derubati mentre erano in vacanza nel Bellunese: recuperati i loro effetti personali e rispediti negli Stati Uniti a spese dei Carabinieri.

Proteste in Piazza degli inquilini delle case Ater: i rincari degli affitti in vigore dal primo luglio mettono a dura prova chi vive con pochi euro.

Confindustria Belluno Dolomiti punta a diventare capitale del meccatronico entro il 2020: le aziende hanno bisogno di profili tecnici specializzati.

Vince il quarto oro mondiale la nuotatrice veneziana Federica Pellegrini: l’esultazione del governatore Zaia che dice “da Spinea è arrivata fino a Marte”

