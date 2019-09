TG Veneto: i titoli di apertura

Si è schiantata notte fonda contro le dighe del Mose la barca offshore che da Montecarlo aveva raggiunto Venezia: secondo i giudici di gara un incidente inspiegabile. Tre le vittime.

Ancora arresti a Venezia per il caso della baby gang che ha seminato il panico in città: in manette ora anche una coppia di fidanzatini.

E’ allarme invasione da cimice asiatica: l’insetto voracissimo sta mettendo a dura prova i raccolti di frutta, mais e soia del Veneto. Dimezzati raccolti.

Non c’è ancora accordo sul nome dell’amministratore delegato della fondazione che organizzerà le Olimpiadi Invernali del 2026: decisione rinviata anche nel tavolo tecnico di oggi

Scioperano 44 lavoratrici delle poste di Vicenza: non ricevono lo stipendio da tre mesi e i sindacati sono pronti alla mobilitazione

