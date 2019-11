TG Veneto: i titoli di apertura

Dopo giorni di grande angoscia Venezia cerca di tornare alla normalità: il peggio sembra passato. Ora in laguna riaprono le scuole e riprendono anche le attività commerciali.

Belluno. Domenica da incubo con frane, allagamenti e strade chiuse. A preoccupare soprattutto i livelli dei corpi idrici e in Alpago torna la paura per la frana di Schiucaz.

Vicenza. La Guardia di Finanza mette i sigilli ai beni di un’azienda operante nel settore orafo: tramite una ditta con sede in Malesia avrebbe evaso per tre anni le tasse. Sequestrati quasi 700 mila euro.

Belluno prima in classifica in Veneto per la qualità della vita. Male invece Venezia e Rovigo. Il Polesine migliora ma si posiziona all’ultimo posto in Regione.

Missione sorriso compiuta per i supereroi in visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Padova: un gesto che ha commosso tutto il mondo del web.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.