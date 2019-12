TG Veneto: i titoli di apertura

Tremano i lavoratori della Safilo: tutti gli stabilimenti Venete a rischio esubero. A Longarone sfilano in corteo anche i sindacati, a Padova 8 ore di sciopero e sit-in.

Non è morto per l’aggressione dei due cani della compagnia, ma per un infarto fulminante: gli animali con morsi e graffi stavano cercando di risvegliarlo.

Apre al Lido di Venezia alla sede della prima università del turismo: i primi corsi partiranno nel 2020 in altri tre atenei italiani: quello Veneto sarà il primo.

La sicurezza sul lavoro si impara a scuola: storico accordo tra Veneto Strade e la scuola edile di Belluno, per la realizzazione di una vera a propria patente di sicurezza.

A Natale lo storico parco divertimenti del Lago di Garda si accende con luci e colori, per festeggiare il momento più magico dell’anno ci saranno anche i mitici mattoncini colorati.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.