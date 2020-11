TG Veneto News. Quasi 4 mila i nuovi contagi: la curva non accenna a calare. Mancano infermieri nelle case di riposo. La regione fa un appello a chi vuole fare straordinari. Paga di 35 euro all’ora.

Gli infermieri rispondono all’appello della Regione: in ospedale turni massacranti, impossibile fare ore aggiuntive nelle RSA. Intervenga l’esercito o la protezione civile.

Nel Veronese la situazione più critica per gli ospedali: a Legnago arriva l’aeronautica per allestire l’ospedale da campo. Non si esclude l’impiego dell’esercito in altri nosocomi.

Vertice del sindaco di Venezia Brugnaro con la ministra Azzolina sulla riapertura delle scuole: per far tornare gli studenti in classe nelle città metropolitane bisogna riorganizzare i trasporti. Serve 1 milione di euro al mese.

Commessa veronese trovata senza vita dopo un volo dalla fine: è giallo sulla morte. L’episodio in una casa in Germania dove la giovane aveva raggiunto il compagno.

Il covid non ferma il Natale a Treviso: 5 maxi alberi, schermi giganti e percorsi in centro per passeggiare tra luminarie e Loggia incantata. Le prime accensioni dopo l’8 dicembre.

Il Teatro La Fenice di Venezia conclude la rassegna in live streaming: sul podio il direttore coreano Myung-Whun Chung che dirigerà la Nona sinfonia di Beethoven. Un omaggio ai 250 anni dalla nascita del compositore tedesco.

