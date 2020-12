TG Veneto News. Weekend prima del Natale in attesa della stretta della governo. Si parla di una zona rossa che partirà proprio il 24 la vigilia e i sindaci dei comuni capoluogo temono un assalto al centro.

Si stanno organizzando con dei checkpoint a Vicenza e a Treviso con una task-force che controllerà soprattutto i grandi centri commerciali nel veneziano.

A Padova domani scatta il divieto di andare in centro in auto, ci saranno 50 vigili urbani in campo e Verona il sindaco ha già stabilito i criteri i paletti anti assembramento. Di fatto ci sarà una sorta di numero chiuso per le strade e le piazze del centro con controlli e posti di blocco ai varchi cittadini.

Confcommercio chiede risposte e ristori adeguati

Confcommercio chiede chiarezza e Ristori adeguati per le realtà in difficoltà. Il presidente Doglioni “c’è una disperazione tra i commercianti che vogliono maggior chiarezza”.

La storia di un bar Palù escluso dai ristori

Avendo aperto nel maggio del 2019, per un mese un bar escluso dai ristori del governo in quanto non hanno uno storico dell’anno precedente da poter confrontare con il calo di fatturato.

Venezia. Economia in ginocchio “si guarda al 2022”

Venezia una delle aree in Italia che a causa del crollo del turismo ha fatto registrare la peggiore performance. Per quanto riguarda i dati economici, i consulenti del lavoro si sono ritrovati per parlare appunto dei danni derivanti dall’impatto economico del covid in tutta l’area metropolitana. Per quanto riguarda la ripresa se ne parlerà dopo il 2022.

Il Covid ha cambiato le idee per i regali di questo Natale

Il covid ha cambiato l corsa ai regali il covid. I cittadini passano più tempo all’interno della propria abitazione ed ecco che articoli per la casa e prodotti alimentari sono i più richiesti.

Il concerto di Natale della fondazione Cariverona

Presentato il concerto di Natale della fondazione Cariverona. La serata trasmessa a partire dal 23 dicembre su 4 emittenti del gruppo che quotidianamente realizza il TG Veneto News. La prima in onda la l’antivigilia di Natale 23 dicembre in prima serata su TVA.

