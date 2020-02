TG Veneto News: i titoli di apertura

Coppia rapinata e sequestrata nel vicentino: arrestati due stranieri. Denunciato anche un minorenne.

Entro il 18 marzo la decisione sullo scioglimento per mafia del comune di Eraclea: lo ha detto il Ministro degli Interni Lamorgese, l’esponente di governo in visita Dolo.

In Veneto 4 posti di lavoro su 10 restano senza candidati: si cercano soprattutto badanti, operai specializzati e i sindacati scelgono Padova per la manifestazione nazionale del Primo Maggio.

I parlamentari europei del Nord Est incontrano a Padova gli studenti: l’Europa deve tornare a dare risposte chiare e concrete ai cittadini.

Confcommercio Belluno fotografa il sistema ricettivo della provincia: in un decennio cala il numero degli alberghi mentre si diffondono molto i bed and breakfast.

A Venezia in 100 mila per il volo dell’angelo: controlli serrati antiterrorismo. Feste nei palazzi e calli restano deserte per il crollo delle prenotazioni a causa dell’allarme coronavirus

