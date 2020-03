TG Veneto News: i titoli di apertura

Prima domenica di chiusura totale: centri storici vuoti. ma tante persone a spasso. Zaia chiede al governo misure più restrittive da attivare entro il 25 marzo. L’attività fisica all’aperto non deve essere una giustificazione per uscire di casa, ha detto. Coronavirus in Veneto: bollettino 16 marzo. Raggiunti 70 morti

Iniziati oggi i controlli dei tecnici dello Spisal nelle aziende Venete: serviranno a verificare l’applicazione alla lettera delle nuove normative in materia di contenimento del contagio sui posti di lavoro.

Chiusi i parchi e le aree verdi: il nuovo giro di vite. Vicenza e Venezia chiudono i cancelli anche dei cimiteri: non saranno più frequentabili, il rischio assembramento era troppo elevato.

La domenica di bel tempo ha spinto molti a violare il decreto: centinaia i veneti controllati che non avevano motivazioni urgenti per stare fuori casa. Tanti pizzicati all’autolavaggio.

Allerta massima nelle case di riposo; sono risultate positive al coronavirus in una struttura per anziani a Colà di Lazise. Controlli serrati anche nel Bellunese: gli anziani sono a rischio

Crolla il prezzo del latte all’ingrosso: complice anche la chiusura di molti ristoranti e aziende che lo lavorano. Nel Bellunese la filiera in ginocchio e chiede aiuti concreti

