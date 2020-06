TG Veneto News. Si è conclusa la due giorni in Veneto del leader del Carroccio: a Verona l’incontro con Zaia, a Vicenza quello con le categorie produttive. Il segretario federale del Carroccio: porto a Roma il modello Veneto e sulle regionali si può votare anche a capodanno,. non c’è storia

E’ meno lenta la discesa della curva dei contagi: la regione elabora i dati dal 18 maggio. Colpa delle riaperture e della movida.

Rubano uno scooter e si schiantano durante la fuga: dramma nella notte alle porte di Treviso. Le vittime sono due ragazzi di 17 e 22 anni.

Al via domani l’esame di maturità: ritorno in classe per quasi 40mila studenti veneti. Ingressi contingentati, misurazione della febbre e orari scaglionati.

Movida e vandalismo: a Jesolo gruppo di ragazzini si tuffa da un pontile con il mare in burrasca. Video choc, il sindaco: puniremo i colpevoli.

Accordo fra comune e una società partecipata per la gestione degli impianti di risalita: salva la stagione estiva del Nevegal. Ora la sfida è trovare una soluzione per il lungo termine.

In Piazza dei Signori a Treviso il primo concerto con il pubblico in Italia: 300 persone ad ascoltare Red Canzian

