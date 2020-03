TG Veneto News: i titoli di apertura

Il governatore Zaia annuncia lapidario: se non rispettiamo l’isolamento entro il 15 aprile 2 milioni di veneti saranno positivi al coronavirus. Gli ospedali non possono far fronte a questi numeri.

Primo decesso anche nella provincia di Belluno: si tratta di una 91enne che era ricoverata all’ospedale San Martino.

Chiudono i parchi pubblici di Verona. A Treviso parchi off-limits e mercato cittadino sospeso. I sindaci del Veneto mettono in campo misure drastiche per convincere le persone a rimanere a casa.

Spesa a domicilio per gli anziani: a Verona una coppia si offre di farla per tutto il condominio. Boom di richieste via internet per ricevere beni di prima necessità a casa. A Montecchio Maggiore il sindaco chiede di designare alle commissioni urgenti solo una persona a famiglia.

Si svuotano le città: dopo le 18 tutto chiuso. Questa mattina molti negozi non hanno alzato la serranda. In tanti decidono autonomamente di sospendere l’attività per qualche settimana.

Un giornalista per lavoro vola a Las Vegas: il racconto del suo viaggio tra 4 aeroporti e due continenti. Non tutti applicano le misure di contenimento per evitare il contagio.

