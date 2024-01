TG Veneto News. Non ce l’hanno fatta due dei cinque pazienti ricoverati in rianimazione all’ospedale di Vicenza: un quarantasettenne e un cinquantacinquenne colpiti da una grave forma di influenza suina. Altri due lottano in condizioni delicate.

Reparti pieni di pazienti con l’influenza: letti occupati al 95%. E’ il virus più aggressivo degli ultimi dieci anni e ora si teme l’effetto riapertura delle scuole.

I mali della sanità Veneta. Nell’analisi del presidente Luca Zaia mancano 3500 medici e non c’è modo di trovarli. Serve uscire dal meccanismo perverso del numero chiuso.

Drammatico incidente stradale a Chioggia lungo la Romea: camion esce di strada, un palo entra nella cabina e trafigge l’autista uccidendolo sul colpo.

Massacrò il marito a coltellate mentre dormiva: un delitto annunciato via social. Giovane donna verso il rinvio a giudizio. Il dramma a Bussolengo. La coppia era sposata da poche settimane.

Bollette del gas. Entro domani trecentomila famiglie Venete dovranno scegliere il nuovo fornitore. Per l’energia c’è tempo fino al primo luglio. Si moltiplicano le offerte con tariffe a prezzi speciali, ma occhio alle truffe.

Vandali abbattono a colpi di motosega all’albero di Natale allestito nella piazza principale di Feltre. La rabbia del sindaco: “prenderemo i colpevoli”. In altopiano piste da sci devastate con i fuoristrada, i video finiscono sui social.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.