Devastante incendio in zona artigianale a Saonara. Capannone distrutto dalle fiamme. Nube nera in cielo visibile in tre province. Incubo nube tossica. il sindaco avvisa scuole e famiglie: “Restate in casa con porte e finestre chiuse”.

Incidente a Stra: una corriera con una quarantina di studenti in gita urta i rami di alcuni alberi durante una manovra. Esplosi i vetri. 14 ragazzi portati nei pronto soccorso di Mirano e Dolo, ferite lievi e tanta paura.

Massacrò un anziano a Pieve di Soligo per rubare i soldi per la droga. L’uomo morì dopo 12 ore di agonia. Straniero condannato all’ergastolo e a due mesi di isolamento.

Salgono a 17 gli ultras colpiti da Daspo dopo i disordini allo Stadio Euganeo. Tre erano stati coinvolti negli incidenti che provocarono la morte di un ispettore di polizia. Il questore di Padova: “Serve il Daspo a vita per i professionisti degli scontri”.

A Padova la celebrazione dell’anniversario di fondazione del corpo di Polizia Penitenziaria. La protesta degli agenti per le condizioni di lavoro. Il direttore del carcere: “Nell’era dell’intelligenza artificiale noi ancora costrette a usare carta e penna”.

A Bassando la Lega presenta il candidato sindaco con centristi e Terzo polo. L’attuale primo cittadino leghista pronta a correre con la sua lista appoggiata da Fratelli d’Italia.

Inaugurato l’anno accademico dell’Università di Verona. Laurea honoris causa a Beppe Fiorello. L’annuncio del rettore: “Al via il primo corso di intelligenza artificiale”.

