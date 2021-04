TG Veneto News. Domenica si chiude la prima fase della vaccinazione con tutti gli over 80: all’appello mancano oltre 50.000 nonni, poi sarà il turno degli over 70.

La protesta di baristi e ristoratori a Roma: una delegazione Veneta. Appello al governo per riaprire subito: il tempo è scaduto.

Somministrazioni non stop: a Vicenza è arrivata la vaccinazione in notturna. In fiera 240 persone in tre ore. Si replica anche in questi giorni.

Tamponi sugli autobus di linea alla ricerca di tracce del covid-19: primo giorno di screening sui mezzi Atvo. In caso di esito positivo il bus resterà fermo per la sanificazione.

Nuova rete di supporto per le donne vittime di violenza: in arrivo nei paesi più piccoli del Polesine squadre mobili di professionisti. Il lockdown ha peggiorato il fenomeno.

Sarà la Biennale di Architettura il primo evento internazionale ad aprire i battenti: taglio del nastro in presenza il 22 maggio, dopo oltre 12 mesi di stop.

Brusco calo delle temperature nella notte: nevicata di primavera in montagna. Risveglio imbiancato anche sull’altipiano di Asiago.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.