TG Veneto News. Una banda di trasfertisti o di nomadi giostrai dietro l’assalto con i mitra al Valecenter di Marcon. Centinaia di filmati al setaccio dalle forze dell’ordine. Si cercano le auto usate per la fuga.

Nove anni fa l’assalto armato alla gioielleria di Ponte Di Nanto. Dopo la rapina con il mitra a Marcon, parla il benzinaio Stacchio: “troppe tutele per i criminali violenti”.

L’emergenza all’interno delle carceri. Il Ministro della Giustizia Nordio propone di riadattare le ex caserme. L’esponente di governo oggi a Padova per l’inaugurazione dell’anno accademico.

Esce per portare a spasso il cane, pensionato travolto e ucciso da un ambulanza. L’incidente a Conegliano. Sul web la foto che commuove: il cane che veglia il corpo del padrone.

Le frasi contro la violenza sulle donne recitate sul palco di Sanremo: critiche da parte della sorella di Giulia Cecchettin. Amadeus difende la performance e dice: “Elena non sarà sul palco, non mi devo scusare”.

Troppo rischioso mettere in strada i carri mascherati. Annullata la sfilata del venerdì gnocolar a Verona. Non era mai accaduto prima.

Irrequietezza, autolesionismo, i problemi di comportamento fra i giovani sono in aumento. Cinquecento i casi accertati nel Bellunese. Ufficio scolastico e Ulss presentano un piano di interventi nelle scuole.

