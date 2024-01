TG Veneto News. Il dramma all’Arcella di Padova: tre i giovani stranieri morti a causa delle esalazioni di fumo da un braciere acceso per scaldarsi. Vivevano in uno stabile in degrado occupato da senzatetto.

Una ventinovenne Vicentina è stata aggredita e rapinata sotto casa: “Mi ha puntato il coltello alla gola”, racconta. “Spero con la mia testimonianza di essere d’aiuto ad altre donne”.

Le barriere del Mose per la prima volta sollevate nel 2024. Questa mattina marea a 108 cm, ma è polemica per la Basilica allagata nella giornata dell’Epifania: le mini paratoie rimaste giù per mancanza di personale.

Sono iniziati i primi lavori per l’occupazione delle aree da espropriare per la TAV nella zona del bocciodromo ai ferrovieri di Vicenza. Polizia in tenuta antisommossa sta presidiando l’area.

Per la prima volta dal 2019 la tassazione in calo, ma nessuno se ne accorge: è colpa degli aumenti dovuti all’inflazione- Evasione fiscale ai minimi storici: lo studio della CGIA di Mestre contesta i dati del MEF.

E’ morto il medico eroe Remy Joel Egoue Mongoue: lo scorso luglio aveva salvato la vita a un uomo colpito da un fulmine sotto un albero a Verona. Era malato da diversi mesi.

Oltre mezzo metro di neve in montagna: la stagione è salva. Da domani torna il sole, ma arriva l’inverno. Temperature in calo con le prime gelate anche in pianura.

