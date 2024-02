TG Veneto News. Assalto alla gioielleria del Valecenter di Marcon: è caccia al commando in tutto il nord-est. La banda in fuga con due auto, forse verso est. Un colpo da professionisti studiato nei minimi dettagli.

L’assalto è durato 100 secondi. l’immagine shock della commessa presa in ostaggio e quella frase gridata alle guardie giurate: “non muovetevi o l’ammazziamo”.

La classifica malaria di Legambiente: in Veneto le città più inquinate d’Italia. Per i sindaci il blocco delle auto però non funziona. Chiesti al governo fondi per cambiare le caldaie delle abitazioni.

Inchiesta della Procura sulla demolizione della vecchia pista da bob a Cortina: le indagini dopo un esposto di Italia Nostra per un presunto mancato rispetto di un vincolo paesaggistico.

L’agonia di bar e ristoranti. In un anno in tutta la regione oltre 1400 chiusure e i centri storici sempre più deserti. I locali che resistono non trovano personale, mancano 16000 addetti.

Troppi morti in prigione, non solo suicidi ormai siamo al carcericidio. La denuncia della compagna dell’ex guardia giurata Massimo Zen, in carcere a Montorio dopo aver sparato ad un ladro.

Valentina studentessa Vicentina del Bo morta in un incidente stradale. Dopo la laurea a Giulia Cecchettin, l’università di Padova le assegna un attestato alla memoria.

