TG Veneto News. Il Veneto si mobilita dopo il terremoto in Siria e Turchia. Zaia: “la Protezione Civile è pronta”. L’ex direttore dell’Antoniano di Padova e attuale vicario apostolico dell’Anatolia: “è tutto distrutto, le scosse stanno continuando”.

Tragedia a San Fior nel Trevigiano, un anziano di 76 anni accende la stufa, ma viene investito da un ritorno di fiamma. L’uomo in fuga dalla casa chiedendo aiuto è morto nonostante l’arrivo dei soccorsi.

Incubo baby gang nel quartiere Valdonega a Verona: una delle zone più popolose della città si trova in balia di una banda di ragazzini che semina il panico tra i residenti con furti e rapine.

“Riaprite il tribunale della Pedemontana”: il Sottosegretario Stellari sotto scorta per il caso Cospito. A Bassano per accogliere la richiesta del territorio. Un presidio di giustizia per tre province.

E’ disponibile da oggi sugli Store digitali per smartphone “Vivi Veneto”, l’app che racchiude tutti i servizi erogati dalla regione Veneto in fatto di sanità, pubblica amministrazione ed eventi.

Partenza con il tutto esaurito per il Carnevale di Venezia. Nel fine settimana presente record per l’inizio di un’edizione destinata ad entrare nella storia. Critiche però sui social

Furioso e amareggiato dopo l’ennesima sconfitta del Lane. Patron Renzo Rosso si sfoga in un post e paventa l’addio alla società. Coro di risposta dei tifosi: “comandante rosso non molli, resti a bordo”.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.