Sarà soltanto la fantasia il limite per l’uso della nuova super app della Regione Veneto: parola di Francesco Calzavara assessore agli affari regionali. Si chiama “Vivi Veneto” e consente già in queste ore di raccogliere informazioni su appuntamenti culturali, turistici, economici, di folklore e in generali di tutti i servizi della Regione.

Vivi Veneto

E’ un’app destinata nella mente degli ideatori a cambiare la vita di chi vive in Veneto riguardo la sanità, ad esempio. Azienda Zero sta studiando per migliorare il servizio già offerto di prenotazione, distribuzione dei referti, di ricerca del Pronto Soccorso vicino con meno attesa, ad esempio.

I nuovi fronti da migliorare riguarderanno anche i servizi di trasporto, la ricerca di posti di lavoro. L’obiettivo di far incontrare domanda e offerta soprattutto per il lavoro stagionale lungo le spiagge. Non si esclude poi idea di far prenotare anche l’ombrellone.

Per il momento la super App “Vivi Veneto” fornisce informazioni, ma i curatori sognano di ricevere nel futuro messaggistica e far dialogare la Regione con gli utenti.

Il commento di Luca Zaia

“E’ su tutti gli store online la super App della Regione del Veneto che integra più di quaranta servizi digitali della pubblica amministrazione. Dalla sanità al turismo, dagli eventi culturali ai servizi amministrativi. Un’App sicura, veloce e gratis che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione.

E con ViviVeneto stiamo anticipando anche un fenomeno internazionale. Tra le dieci strategie tecnologiche emergenti del 2023 ci sono le ‘super App’, cioè le applicazioni mobili in grado di fornire molteplici servizi tra cui l’elaborazione di pagamenti, la ricezione di comunicazioni ed effettuare altre transazioni. Ancora una volta, anticipiamo i tempi con la nostra super app del Veneto”.

Il commento di Francesco Calzavara

“Abbiamo centrato un importante risultato, ma non ci fermeremo qui. Vivi Veneto è un’App che valorizza gli investimenti fatti in questi anni dalla regione in ambito digitale e li mette a sistema, creando benefici diretti per i cittadini e generando economie di scala – ha precisato l’Assessore Calzavara -. L’App è stata realizzata coinvolgendo ed ascoltando i cittadini, sia nella fase di progettazione sia di test e crescerà nel tempo. Infatti, tra le 16 schede del PNRR regionale una è dedicata al potenziamento delle infrastrutture digitali e servizi per Vivi Veneto, la Casa del Cittadino Veneto”.