TG Veneto News. Nuovo balzo dei ricoveri: 17 in più e tre vittime. Pazienti sempre più giovani e senza vaccino. Sono Verona e Vicenza le provincia con il maggior numero di nuovi positivi.

Domani entra in vigore l’obbligo del Green Pass per treni e bus a lunga percorrenza: previste proteste e manifestazioni nelle stazioni. I no green pass minacciano di bloccare la circolazione dei treni. Controlli straordinari disposti dalle prefetture.

Sesto giorno di ricerche del disperso in Val di Zoldo. Raccolta fondi per le spese delle decine di volontari. Le ricerche andranno avanti per un’altra settimana.

Dramma questa mattina a Lusiana nel vicentino: titolare di 75 anni trovato morto. Stava lavorando con il muletto all’interno della sua officina. E’ la 42esima vittima sul lavoro da inizio anno.

Tornano le grandi navi a Venezia, ma lontano dal bacino di San Marco: fino a fine anno previsti 31 arrivi tra il terminal passeggeri a Fusina. Recuperato il 50% del traffico.

Dopo le passerelle firmate Dolce e Gabbana, gli occhi del mondo sulle Mostra del Cinema di Venezia: la città diventa la capitale della ripartenza. Oggi il ministro Franceschini per il taglio del nastro delle nuove sale espositive all’Accademia.

Francesca Porcellato medaglia d’argento alle Paralimpiadi: l’atleta sul podio della hand bike. Mai nessuno come lei nella storia. Record di medaglie in undici edizione dei giochi.

