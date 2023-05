TG Veneto News. Vertici di Prefetti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in vista del raduno dei giovani sul Garda annunciato via Tik Tok. Timori per nuovi scontri e disordini. Perquisite le abitazioni di 5 giovani tra Vicenza, Rovigo e Milano.

Le ultime analisi dell’Arpav confermano la sostanza che ha colorato di verde il Canal Grande a Venezia è fluoresceina, il prodotto acquistabile su internet da chiunque. Ora è caccia ai colpevoli che rischiano solo una sanzione da €200.

E’ ricoverato in ospedale l’uomo di 71 anni accusato di aver nascosto in casa il cadavere della madre per 6 anni per incassare la pensione. L’uomo ha tentato di tagliarsi i polsi mentre alloggiava in un albergo della città.

Troupe del TG Veneto News a fianco della Onlus Veneziana “cittadini non distratti”. Volontari a caccia dei borseggiatori tra le calli. La cronaca di una mattinata tra scippi in diretta. Portafogli e borse abbandonate dopo essere state svuotate.

Atti osceni davanti alle studentesse all’uscita da scuola: denunciato un insegnante di 40 anni. L’uomo incastrato dal video girato con il telefonino da una mamma.

Si insedia il nuovo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Tempi brevi per la nuova giunta e per la cabina sull’alta velocità.

Lectio magistralis all’Università di Padova di Andrea Rinaldo, il primo docente italiano vincitore della Nobel dell’acqua. Un’occasione per parlare con lui della gestione delle risorse idriche di fronte alla cambiamento climatico.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.